Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 11 sivil kaçırdı - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 11 sivil kaçırdı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, düzenlediği saldırıda 11 sivili kaçırdı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 11 sivil kaçırdı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, düzenlediği saldırıda 11 sivili kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt üyeleri ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri bölgesine saldırdı.

Saldırıda çok sayıda kişi yararlanırken, örgüt 11 sivili kaçırdı.

Terör örgütünün, Noel arifesinde Borno eyaletine bağlı Kwaaagilim köyüne düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de kaçırılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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