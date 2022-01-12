Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2 kasabanın kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 kasabanın kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, eyaletin Abadam ve Guzamala kasabalarının Boko Haram'ın kontrolüne geçtiğini belirtti.

Son zamanlarda teröristlere karşı mücadelede büyük başarı elde edildiğini aktaran Zulum, bu kasabaların geri alınması için güvenlik güçlerinin operasyonlar başlattığını söyledi.

???????Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.