Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üst düzey üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 üst düzey örgüt üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 üst düzey örgüt üyesi öldürüldü. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Durbada bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini belirtti. Eneche, operasyonda 11 üst düzey Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, örgüte ait üslerin imha edildiğini kaydetti. Yobe eyaletine bağlı Buni Gari köyünde dün Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 105 terörist öldürülmüştü. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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