Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 19 üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 19 üyesi öldürüldü

11.02.2021 00:51
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 19 üyesi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 19 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 19 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyeleriyle asker arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Yetkili, çatışmada 19 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralandığını ifade etti.

Operasyonda bir askerin yaralandığını aktaran yetkili, örgütün 5 silahlı aracının ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 19 üyesi öldürüldü - Son Dakika


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