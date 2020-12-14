Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 20 üyesi öldürüldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusu Basın Sözcü Yardımcısı Ado İsa, yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Borno eyaletine bağlı Askira Uba bölgesinde saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

İsa, saldırıyı engelleyen ordunun örgüt üyelerine düzenlediği operasyonda 20 teröristin öldürdüğünü kaydetti.

Operasyonda bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını aktaran İsa, örgütün 4 silahlı aracının ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.