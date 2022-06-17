Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 47 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 47 üyesi etkisiz hale getirildi

17.06.2022 12:43
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 47 üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında ordunun 12 Haziran'da Borno eyaletine bağlı Gazuwa bölgesinde teröristlere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda aralarında örgütün elebaşlarının da bulunduğu 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonda teröristlerin rehin aldığı Chibok öğrencilerden Mary Dauda ve çocuğunun kurtarıldığını aktaran Onyeuko, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 47 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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