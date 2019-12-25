Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Biu bölgesinde Boko Haram üyelerine operasyon düzenlediğini, 48 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin yakalandığını belirtti.

Biu bölgesinde iki gün önce Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralanmıştı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da terör örgütünün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti
Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:19 Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
01:16 Burkina Faso'da devriye gezen askerlere pusu: 11 ölü - Son Dakika
01:14 SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1) - Son Dakika
01:09 Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 01:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]