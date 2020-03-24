Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesi öldürüldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 50 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 50 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada Borno eyaletine bağlı Gwoza ve Yamteke bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 50 terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü aktaran Enenche, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Enenche, operasyonlarda 4 askerin de yaralandığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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