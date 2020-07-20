Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 8 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 8 üst düzey üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 8 üst düzey örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 8 üst düzey örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Goski köyünde Boko Haram'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.


Eneche, operasyonda 8 üst düzey Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, teröristlerin kullandığı sığınaklar ve lojistik malzemelerin de imha edildiğini kaydetti.


Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.


Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 03:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 8 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika
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