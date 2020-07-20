Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 8 üst düzey üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 8 üst düzey üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 8 üst düzey örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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