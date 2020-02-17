Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Çad Gölü Havzası'na bağlı Kirta Wulgo bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Daramola, saldırıda örgütün eğitim kampının yok edildiğini, çok sayıda teröristin de öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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