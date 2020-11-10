Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı imha edildi - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı imha edildi

10.11.2020 00:33
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı imha edildi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Çad Gölü Havzası ile Borno eyaleti arasında bulunan Boko Haram eğitim kampına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Enenche, saldırıda örgütün eğitim kampının ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı imha edildi - Son Dakika


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