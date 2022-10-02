Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı

02.10.2022 03:18
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.

Ordu yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Bama bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Makama, operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından Yana Pogu'nun ikiz çocuklarıyla kurtarıldığını kaydetti.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden biri daha kurtarıldı - Son Dakika
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