Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden ikisi daha kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden ikisi daha kurtarıldı

28.07.2022 01:15
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden ikisi daha kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan ikisi daha kurtarıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan ikisi daha kurtarıldı.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 25 Temmuz'da Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyelerine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan kızlardan ikisinin çocuklarıyla kurtarıldığı, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden ikisi daha kurtarıldı - Son Dakika
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