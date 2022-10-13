IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Daha önce terörizm ve vatana ihanet gibi 7 suçtan yargılanacak IPOB elebaşı Kanu, daha sonra 15 ayrı suçtan yargılanmaya devam etmişti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşı Kanu beraat etti - Son Dakika

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