Nijerya'da terör saldırısı 30 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da terör saldırısı 30 ölü - Son Dakika

Nijerya'da terör saldırısı 30 ölü

6 saat önce

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kapatılan bir yolda bekleyen araçları hedef aldığı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör saldırısı 30 ölü

Nijerya, (DHA)- Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kapatılan bir yolda bekleyen araçları hedef aldığı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Nijerya'nın Borno eyaletindeki Maiduguri kentinin batısındaki Auno kasabasında, askerlerin güvenlik nedeniyle kapattığı yolda düzenlendi. Saldırıda yolda bekleyen araçların hedef alındığı ve araçların yanması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, saldırının Boko Haram tarafından düzenlendiğini, 21 aracın yanarak hurda haline geldiğini duyurdu.

Nijerya'da terör saldırısı 30 ölü

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı
Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:20:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da terör saldırısı 30 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]