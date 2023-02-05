İsah, "Ne yazık ki teröristler yerel güvenlik güçlerini pusuya düşürdü. Saldırıda en az 41 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı." dedi.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da teröristler yerel güvenlik güçlerini pusuya düşürdü, en az 41 kişi öldü - Son Dakika

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