Nijerya'da teröristlerin rehin aldığı 798 sivil kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 3 haftada terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın rehin aldığı 798 sivili kurtardı.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun, 7-28 Nisan'da ülkenin Borno eyaletinin çeşitli bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda, teröristlerin rehin aldığı 798 sivilin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Onyeuko, örgütlerin eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin de imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.