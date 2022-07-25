Nijerya'da teröristlerin yeni cezaevi saldırıları planladığı iddia edildi - Son Dakika
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Nijerya'da teröristlerin yeni cezaevi saldırıları planladığı iddia edildi

25.07.2022 17:33
Nijerya'da teröristlerin yeni cezaevi saldırıları planladığı iddia edildi

Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin, cezaevlerine yeni saldırılar planlandığı ileri sürüldü.

Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin, cezaevlerine yeni saldırılar planlandığı ileri sürüldü.

Premium Times'in haberine göre, askeri istihbarat kaynağı, yaptığı açıklamada, Nijeryalı Islah Servisi'ne verilen bilgilere göre teröristlerin 3 cezaevine daha saldırı düzenlemeyi planladığını belirtti.

Teröristlerin, Zamfara eyaletinin Gusau, Kebbi eyaletinin başkenti Birnin Kebbi ve Katsina eyaletindeki cezaevlerine saldırmayı planladığı iddia edildi.

Teröristlerin üç eyalette aynı anda saldırmak için yeterli lojistik imkanları olmadığı için harekete geçemediğini aktaran kaynak, bu nedenle aşamalı saldırı planladıkları bilgisini paylaştı.

Başkent Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki cezaevine 5 Temmuz gecesi düzenlenen saldırıda, bir güvenlik görevlisi ve dört mahkum hayatını kaybetmiş, 16 mahkum yaralanmıştı. Saldırıda en az 64'ü terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş 443 mahkumun firar ettiği açıklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak, firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da teröristlerin yeni cezaevi saldırıları planladığı iddia edildi - Son Dakika
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