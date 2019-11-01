Nijerya'da terörle mücadele için nüfus cüzdanı taşıma zorunluluğu getirildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı çeteler ve terör örgütleriyle daha etkili şekilde mücadele etmek için nüfus cüzdanı taşıma zorunluluğu getirildi.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Buratai, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terör örgütleri ve silahlı çeteler hareket halindeler ve bulundukları bölgeleri değiştirerek ülke güvenliğini tehdit ediyorlar. Bu nedenle ülke çapında nüfus cüzdanı taşıma zorunluluğu getirildi ve ordu birlikleri de buna yönelik operasyonlar yapacak." dedi.

Buratai, pilot bölge olarak silahlı çetelerin yoğun faaliyet gösterdiği kuzeydoğuda eylülde nüfus cüzdanı kontrolüne başladıklarını ve bugünden itibaren bunun ülke çapında uygulanacağını söyledi.

Operasyonlarla ilgili bilgi veren Burutai, "Alınan istihbarat doğrultusunda özellikle silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerde nüfus cüzdanı kontrolü yapılacak." ifadesini kullandı.

Ulusal Kimlik Kartı Yönetim Komisyonu (NIMC) verilerine göre, 200 milyonluk nüfusuyla Nijerya'da başvurunun ücretsiz olmasına rağmen yaklaşık 40 milyon Nijeryalı'da nüfus cüzdanı var.

Ülkenin özellikle kuzey bölgeleri başta olmak üzere son yıllarda artan silahlı soygun, adam kaçırma ve terör faaliyetleri ulusal ve bölgesel güvenliği tehdit ediyor.