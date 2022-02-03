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Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yüzde 90'ı pişman - Son Dakika

Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yüzde 90'ı pişman

03.02.2022 01:33
Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yüzde 90'ı pişman

Nijerya'nın Borno eyaletinde teslim olan terör örgütü Boko Haram üyelerin yüzde 90'ının pişman olduğu bildirildi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde teslim olan terör örgütü Boko Haram üyelerin yüzde 90'ının pişman olduğu bildirildi.

Borno Valisi Babagana Zulum, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Zulum, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son zamanlarda yüzlerce Boko Haram üyesinin hükümete teslim olduğunu belirtti.

Teslim olan teröristlerin gerçekten pişman olduğuna işaret eden Zulum, bu nedenle hükümetin teröristlere af çıkardığını kaydetti.

Zulum, bu kişilerin çoğunun topluma kazandırma rehabilitasyon programından geçtiğini ifade ederek, bu kişilerin meslek edineceğini ve ailelerine teslim edileceğini söyledi.

Nijerya'da Boko Haram'la mücadele kapsamında son bir yılda 15 bin kişiden fazla kişi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Muhammed Buhari, Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yüzde 90'ı pişman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yüzde 90'ı pişman - Son Dakika
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