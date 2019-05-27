Son Dakika Haberleri: Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü

Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü

4 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 11 çocuk hayatını kaybetti.

Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 11 çocuk hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, ülkede "27 Mayıs Çocuk Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen bir gezi için çocukları taşıyan otobüsün Olorunsogo-Abeokuta kara yolunda kontrolden çıkarak devrildiğini söyledi.
Oladele, kazada 11 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını belirtti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Oladele, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:53 Kaynak: AA
Nijerya, Güncel
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