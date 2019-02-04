Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, Abeokuta-Sagamu kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Oladele, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:47 Kaynak: AA
Irak'ta, Hacıları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak
ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz