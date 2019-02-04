Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü

Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, Abeokuta-Sagamu kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Oladele, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:47 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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