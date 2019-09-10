Nijerya'da trafik kazası: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Ismaila Kugu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lafiya-Akwanga kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını belirtti.
Kugu, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kugu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.