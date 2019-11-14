Son Dakika Haberleri: Nijerya'da trafik kazası: 13 ölü
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Nijerya'da trafik kazası: 13 ölü

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da trafik kazası: 13 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ogun Eyalet Koordinatörü Clement Oladele, yerel basına yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan kara yolunda lastiği patlayan bir kamyonetin seyir halindeki iki yolcu otobüsüne çarptığını söyledi.

Oladele, kazada 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, 10 kişinin durumunun ağır olduğunu aktaran Oladele, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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