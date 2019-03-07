Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Trafik Kazası: 14 Ölü, 7 Yaralı

Nijerya'da Trafik Kazası: 14 Ölü, 7 Yaralı

31 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Nijerya'da Trafik Kazası: 14 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Peter Oke, Osun-Oyo kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, başka bir yolcu otobüsüyle çarpıştığını belirtti.

Oke, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Oke, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:40 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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