Son Dakika Haberleri: Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü, 10 yaralı
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Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Gombe Eyalet Koordinatörü Ibrahim Hassan Mustapha, yerel basına yaptığı açıklamada, Gombe-Bauchi kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bir yolcu otobüsüyle çarpıştığını söyledi.

Mustapha, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını kaydederek, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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