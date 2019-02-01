Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Trafik Kazası: 16 Ölü

Nijerya'da Trafik Kazası: 16 Ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Trafik Kazası: 16 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, Bauchi-Jos kara yolunda otobüsle otomobilin çarpıştığını belirtti.

Süleyman, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:09 Kaynak: AA

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