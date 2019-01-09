Nijerya'da Trafik Kazası: 17 Ölü

Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Peter Oke, Osun-Ibadan kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, başka bir yolcu otobüsüyle çarpıştığını belirtti.
Oke, kazada 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Oke, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.