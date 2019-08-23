Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Kwara Eyaleti Yol Güvenliği Birlikleri (FRSC) Başkanı Udeme Eshiet, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kwara Eyaleti'nde bir minibüs ile kamyonetin çarpıştığını söyledi.

Eshiet, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Kazanın dikkatsizlik sonucu yaşandığını aktaran Eshiet, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.