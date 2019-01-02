Nijerya'da Trafik Kazası: 18 Ölü
9 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bauchi-Jos kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı.
Kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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