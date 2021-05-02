Nijerya'da trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İbrahim, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İbrahim, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Kudirat İbrahim, yaptığı açıklamada, eyaletin Abere bölgesindeki Gbongan-Osogbo kara yolunda kontrolden çıkan, yolcu ve palmiye yağı taşıyan kamyonun kanalizasyona düştüğünü belirtti.

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