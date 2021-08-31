Nijerya'da trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, Kaduna- Abuja kara yolundaki Kachia bölgesinde yolcu otobüsünün lastiğinin patlamasının kazaya sebep olduğunu belirtti.

Aruwan, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Aruwan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.