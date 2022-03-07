Nijerya'nın Yobe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Yobe Eyalet Koordinatörü Rotimi Adeleye, Yobe eyaletinin Potiskum-Bauchi kara yolunda yolcu otobüsü ile bir aracın çarpıştığını belirtti.
Adeleye, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adeleye, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Adeleye, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da trafik kazasında 12 kişi öldü - Son Dakika