NİJERYA'DA TÜRK DENİZCİLERİN SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER
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Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra cep telefonu ile Nijerya'dan İstanbul'a hareketlerinden önceki çektikleri görüntüler.
Nijerya'da kaçırılan Türk denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra cep telefonu ile Nijerya'dan İstanbul'a hareketlerinden önceki çektikleri görüntüler. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38 Kaynak: DHA
Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan ve serbest bırakılan Türk denizciler İstanbul'a geldi. Deniz korsanları 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırdıktan sonra geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı. Denizciler serbest bırakıldıktan sonra cep telefonlarıyla çektikleri görüntülerde Nijeryalı yetkililerle görüşmeleri, helikopterdeki görüntüleri yer alıyor. Öte yandan Nijerya'da uçağa binmeden önceki anları cep telefonu kamerasına yansıyor.
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