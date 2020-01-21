Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı

6 saat önce

Nijerya Women in Da'awah Vakfı tarafından, başkent Abuja'da Türk hayırseverlerin yardımıyla Adamder Derneği tarafından inşa edilen ve desteklenen Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulunda bölge halkına sağlık taraması yapıldı.

Nijerya Women in Da'awah Vakfı tarafından, başkent Abuja'da Türk hayırseverlerin yardımıyla Adamder Derneği tarafından inşa edilen ve desteklenen Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulunda bölge halkına sağlık taraması yapıldı.

Adamder Derneği Temsilcilerinden Burak Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Women in Da'awah Vakfı tarafından bölge halkına yönelik sağlık taraması yapılması için talep geldi ve biz de bu talep üzerine okulumuzu her türlü imkanlarıyla hizmete sunduk." dedi.

Karabulut ayrıca, 500'den fazla hastaya sağlık taraması gerçekleştirildiğini ve sıtma, tifo, göz hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların tespiti ve muayenesinin yapıldığını belirtti.

Nijerya genelinde özellikle kadın, yetim ve çocukların eğitim ve sağlık sorunlarıyla ilgilenen Nijerya Women in Da'awah Vakfı, yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteriyor.

Vakıf üyesi başhemşire Medine Salihu, Nijerya genelinde faaliyet yürüttüklerini dile getirerek, "Bu okulda her sene doktor, hemşire ve uzmanlarla sağlık taraması yapıyoruz ve bu sene de yeniden buradayız. Özellikle hamile kadınlara ve çocuklara test yaparak sıtma, tifo gibi hastalıklara karşı korunma ile ilgili çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Salihu, kurak mevsimden dolayı havanın tozlu olmasının sağlık problemlerini arttırdığını söyledi.

Bu yüzden çocuklarda birçok hastalığın görüldüğünü kaydeden Salihu, "Burada bu hastalara destek olmak için varız. İhtiyaç sahiplerini muayene ediyor ve onlara ilaç desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Salihu, sağlık taraması için bu okulu kendilerine sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı

Nijerya, Abuja, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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