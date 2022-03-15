Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı

15.03.2022 18:01
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı

Nijerya'da, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Türk okulundaki öğrenciler ve aileleri sağlık taramasından geçirildi.

Nijerya'da, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Türk okulundaki öğrenciler ve aileleri sağlık taramasından geçirildi.

Ülkede faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu Darul Erkam Vakfınca düzenlenen sağlık programında, başkent Abuja'nın Gbessa bölgesindeki Sami Efendi Uluslararası Türk Okulundaki öğrencilere ve ailelerine yönelik sağlık taraması yapıldı.

Devlet Hastanesinden doktor Barakah Owoseni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğrencilere yönelik 6 haftalık sağlık eğitim programı düzenlediklerini belirtti.

Ülkede hijyen sorunları nedeniyle halkın kolera, sıtma, tifo gibi hastalıklarla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Owoseni, öğrencilerin kendilerini bu hastalıklara karşı nasıl koruyacaklarına dair eğitim verdiklerini ifade etti.

Owoseni, bu eğitim programı kapsamında okuldaki 280 öğrenciye ve velilere sağlık taraması yapıldığını söyledi.

Okulda sıtma, tifo, göz ve orak hücre hastalığı gibi çeşitli hastalıkların tespiti ve muayenesinin yapıldığına işaret eden Owoseni, "İşin ilginç tarafı bazı aileler çocuklarının bu hastalıkları taşıdığını bilmiyor. Bu nedenle sağlık taraması sırasında durumu ciddi olanları rapor yazarak hastaneye sevk ettik." dedi.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol da bölge halkın sağlığına önem verdikleri için böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Akyol, benzer programları Abuja'daki engelli okulu gibi farklı yerlerde de düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı

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Nijerya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı - Son Dakika


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