Nijerya'da tutuklanan aktivist gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da tutuklanan aktivist gazeteci serbest bırakıldı

6 saat önce

Nijerya'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore serbest bırakıldı.

Nijerya'da tutuklanan aktivist gazeteci serbest bırakıldı, System.String[]

Nijerya'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, Sowore'nin kefaletle mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Sahibi olduğu Sahara Reports'un Twitter hesabından Sowore'nin fotoğrafı paylaşıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nijerya'da "devrim" çağrısı

Ülkede bu yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Sowore, 2 Ağustos'ta seçimlerin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore, Devlet Başkanı Muhammed Buhari hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgiler paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Abdülhamit Gül, Başsavcı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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