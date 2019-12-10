Son Dakika Haberleri: Nijerya'da tutuklanan aktivist gazetecinin serbest bırakılması talebi
Son Dakika Güncel Nijerya'da tutuklanan aktivist gazetecinin serbest bırakılması talebi - Son Dakika

Nijerya'da tutuklanan aktivist gazetecinin serbest bırakılması talebi

6 saat önce

Nijeryalı aktivistler, ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Nijerya'da tutuklanan aktivist gazetecinin serbest bırakılması talebi, System.String[]

Nijeryalı aktivistler, ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Ülkedeki aktivistler, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Acil Uluslararası Basın Toplantısı" düzenledi.

Sivil Toplum Yasama Danışmanlığı Merkezi (CISLAC) Yöneticisi Auwal Musa Rafsancani, yaptığı açıklamada, "Ülkede tutuklanan aktivist ve gazeteci Sowore'nin iki hafta içerisinde serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari hükümetinin son zamanlarda insan haklarını ihlal ettiğini belirten Rafsancani, "İnsanlar artık kendilerini ifade edemiyor hale geldi. Sowore de hükümete muhalefet ettiği için tutuklandı." dedi.

Mahkemenin önceden Sowore'nin serbest bırakılması kararı verdiğini anımsatan Rafsancani, Polis İstihbarat Servisinin Sowore'yi serbest bırakmadığını aktardı.

Rafsancani, hükümete verilen iki haftalık sürede Sowore'nin serbest bırakılmaması durumda yeni eylemlere başlayacaklarını vurguladı.

Nijerya'da "devrim" çağrısı

2019 devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olan ünlü aktivist ve gazeteci Sowore, 2 Ağustos'ta Nijerya'nın seçimlerinin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore'nin, Devlet Başkanı Muhammed Buhari hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgileri paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkeme, Sowore'nin serbest bırakılmasına karar vermesine rağmen halen tutuklu bulunuyor.

Muhammed Buhari, Nijerya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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