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Nijerya'da üç haftada 120 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Nijerya'da üç haftada 120 terörist etkisiz hale getirildi

10.02.2022 23:35
Nijerya'da üç haftada 120 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere yönelik operasyonlarda 120 terörist öldürüldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere yönelik operasyonlarda 120 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, son üç haftada ordunun Borno eyaletine bağlı 11 bölgesine teröristlere karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda aralarında 25 örgüt elebaşının da bulunduğu 120 Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 50 teröristin yakalandığını ifade eden Onyeuko, çok sayıda örgüt üyesinin yaralı halde kaçtığı bilgisini paylaştı.

Onyeuko ayrıca, son zamanlarda Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'a karşı operasyonlarda önemli başarı kaydedildiğini aktardı.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Boko Haram, Nijerya, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da üç haftada 120 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da üç haftada 120 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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