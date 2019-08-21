Son Dakika Haberleri: Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü

1 saat önce

Nijerya'da Nasarawa Eyaleti Vali Yardımcısı Emmanuel Akabe'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü, System.String[]
Nijerya'da Nasarawa Eyaleti Vali Yardımcısı Emmanuel Akabe'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.
Eyaletin polis sözcüsü Samalia Usman, Akabe'nin de bulunduğu konvoyun dün akşam Nasarawa Eyaleti'nin başkenti Lafia'dan başkent Abuja'ya gittiği sırada Akwanga bölgesinde saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırının silahlı soyguncular tarafından yapıldığını belirten Usman, "Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi ancak çete üyeleri çok fazlaydı ve 5 polisin ölümüne neden oldular." dedi.
Bu arada, Nasarawa Valisi Abdullah Sule'nin saldırıya ilişkin yardımcılarıyla acil toplandığı kaydedildi.
Nijerya'nın farklı bölgelerinden fidye için adam kaçırma ve silahlı soygun olayları sıklıkla yaşanıyor.
Nijerya, Abuja, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:31:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da vali yardımcısının konvoyuna saldırıda 5 polis öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]