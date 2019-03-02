Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.



Yerel medya, olayın dün yerel saatle 04: 00 saatlerde Nembe bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.



'Nembe Creek Trunk' hattında yakıt sızıntısı sonrası onarım çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen patlama sonrası 6 yerleşim bölgesinin etkilendiğini; onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Yetkililer, bölgedeki temiz su kaynaklarına sızıntı olmuş olabileceğini, yerel halkın ise dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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