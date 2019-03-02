Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

1 saat önce

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor, System.String[]
Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Yerel medya, olayın dün yerel saatle 04: 00 saatlerde Nembe bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

'Nembe Creek Trunk' hattında yakıt sızıntısı sonrası onarım çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen patlama sonrası 6 yerleşim bölgesinin etkilendiğini; onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Yetkililer, bölgedeki temiz su kaynaklarına sızıntı olmuş olabileceğini, yerel halkın ise dikkatli olması gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

Dünya
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