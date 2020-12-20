Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 11 yaralı - Son Dakika

Nijerya'da yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerleşim bölgesine yakın Patlamanın, Lagos eyaletinde Otedola Köprüsü'nde yolda ilerleyen tankerin iki araca çarpmasının ardından meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi.Olayda 11 kişinin yaralandığı, itfaiye ve acil durum ekiplerinin olay sevk edildiği ifade edildi. Yaralıların, Lagos Eyalet Hastanesi'nde tedav altına alındığı kaydedildi.

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