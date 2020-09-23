Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 23 ölü

Nijerya'da frenleri patlayan yakıt tankeri, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu meydana gelen patlamada, 23 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 5 öğrencinin bulunduğu aktarıldı.

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki Lokoja kenti ve başkent Abuja arasındaki otoyolda yakıt taşıyan bir tankerin frenleri patladı. Kontrolden çıkan tanker, araçların üzerine devrildi ve patlama gerçekleşti. Patlamada 23 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, o sırada yoldan geçen 5 öğrencinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.