Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Yakıt Tankeri Patladı: 7 Ölü

Nijerya'da Yakıt Tankeri Patladı: 7 Ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Yakıt Tankeri Patladı: 7 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Anambra Polis Sözcüsü Haruna Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Awka bölgesinde bir tankerde henüz nedeni bilmeyen patlama gerçekleştiğini söyledi.

Muhammed, patlamada 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Muhammed, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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