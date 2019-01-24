Nijerya'da Yapılacak Devlet Başkanlığı Seçimi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine 3 hafta kala, güçlü kadın adaylardan Oby Ezekwesili çekildiğini bildirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine 3 hafta kala, güçlü kadın adaylardan Oby Ezekwesili çekildiğini bildirdi.



Eski Eğitim Bakanı ve "Bring Back Our Girls (Kızlarımızı Geri Getirin)" kampanyasının kurucularından Ezekwesili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adaylıktan çekilerek Devlet Başkanlığı Adayları Bir Araya Geliyor Partisine (PACT) katıldığını belirtti.



Oby Ezekwesili, "Koalisyon kurma zamanı geldi. İktidar ve ana muhalefet partilerini yenmek için adaylıktan çekilerek PACT'e katıldım." ifadelerini kullandı.



Ezekwesili'nin çekilme kararıyla seçimlere katılacak kadın aday sayısı ise 5'e düştü.



Nijerya'da 2006-2007'de eğitim bakanı olarak görev yapan Oby Ezekwesili, 2014'te ülkenin kuzeyindeki Chibok'tan kaçırılan 276 kızın serbest bırakılması için yürütülen "#BringBackOurGirls" kampanyasına liderlik etmişti.



Ezekwesili, Dünya Bankasında başkan yardımcısı olarak da görev yapmıştı.



Ülkede 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar, güçlü adaylar olarak gösteriliyor.



Yaklaşık 84 milyon seçmen, devlet başkanlığı seçimi için ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

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