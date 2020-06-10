Nijerya'da yasa dışı çetelere karşı halk protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika

Nijerya'da yasa dışı çetelere karşı halk protesto gösterisi düzenledi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son aylarda artan yasa dışı silahlı çete saldırılarına dikkat çekmek isteyen halk, yolları kapatarak yürüyüş düzenledi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son aylarda artan yasa dışı silahlı çete saldırılarına dikkat çekmek isteyen halk, yolları kapatarak yürüyüş düzenledi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Katsina eyaletinin Danmusa bölgesinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, hükümete, yerleşim bölgelerine saldıran silahlı çetelere karşı önlem alınması çağrısı yaptı. Protestocular, çetelerin kasaba ve köyleri basarak insanları öldürdüğüne ve yerleşim yerlerine zarar verdiğine dikkati çekti. Federal hükümet ve eyalet yönetimine çağrı yapan göstericiler, son yıllarda yasa dışı faaliyetlerin arttığını ve çetelerin ağır silahlarla yerleşim yerlerine saldırarak insanları kaçırdığını kaydetti. Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto, Zamfara, Katsina ve Jigawa eyaletlerinde, 2011'den beri yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle 8 bin kişi öldürüldü, 200 bin kişi de komşu ülke Nijer'e göç etmek zorunda kaldı. Mayıs ayının son haftası düzenlenen son saldırıda ise 70'e yakın insan hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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