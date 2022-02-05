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Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 175 petrol rafineri imha edildi - Son Dakika

Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 175 petrol rafineri imha edildi

05.02.2022 01:28
Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 175 petrol rafineri imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 175 yasa dışı faaliyet gösteren petrol rafinerisinin imha edildiği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, 175 yasa dışı faaliyet gösteren petrol rafinerisinin imha edildiği bildirildi.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Doğu Bölgesi Komutanı Sanusi İbrahim, kuvvetlerin ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 175 yasa dışı petrol rafinerinin imha edildiğini aktaran İbrahim, 27 geminin yakalandığını kaydetti.

İbrahim, gemilerin yasa dışı yakıt ikmali, ham petrol hırsızlığı ve diğer denizcilik yasa dışılıklarından yakalandığını söyledi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Hamster Coin, Nijerya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 175 petrol rafineri imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 175 petrol rafineri imha edildi - Son Dakika
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