Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha edildi - Son Dakika
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Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha edildi

25.03.2022 02:15
Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisinin imha edildiği bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisinin imha edildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, deniz kuvvetlerin ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Delta eyaletinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 49 yasa dışı petrol rafinerisinin imha edildiği bilgisini paylaşan Onyeuko, yasa dışı yakıt ikmali ve ham petrol hırsızlığı yapıldığı belirlenen 9 gemiye el konulduğunu aktardı.

Operasyonlarda ayrıca petrol hırsızlığı yapan 70 kişinin yakalandığını bildiren Onyeuko, 4,4 milyon litre çalıntı ham petrolün ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisi imha edildi - Son Dakika


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