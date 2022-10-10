Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı - Son Dakika
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Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı

10.10.2022 01:16
Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde eczanelere yapılan denetimlerde, yasa dışı işletilen 300'den fazla eczanenin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde eczanelere yapılan denetimlerde, yasa dışı işletilen 300'den fazla eczanenin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Eczacıları Konseyi (PCN) Başkanı Stephen Esumobi, yaptığı açıklamada, Kogi eyaletinde düzenlenen operasyon kapsamında 390 eczanenin denetlendiğini kaydetti. Eczanelerin çoğunun yasa dışı işletildiğinin tespit edildiğini belirten Esumobi, bu kapsamda 311 eczanenin kapatıldığını belirtti.

Esumobi, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek söz konusu eczaneler işletilmeye devam edilirse halk sağlığının tehlikeye gireceği vurgulandı.

Afrika'daki ilaçların yarısına yakını kaçak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'deki raporunda; yoksul ülkelerde piyasadaki ilaçların yüzde 10'unun, Afrika ülkelerinde ise yüzde 42'sinin kaçak olduğunu ortaya koymuştu.

Örgüt, Sahra altı Afrika'da her yıl 100 bin kişinin sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

Kamerun, Benin, Nijer ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da en çok sahte ilaçlar kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, artan nüfusu ve gelişmekte olan yapısıyla Afrika'nın ilaç sektörü için oldukça karlı bir pazar olduğunu değerlendiriyor.

Sahte ilaçlar, uyuşturucu kullanımından 10 kat daha fazla ölüme neden oluyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da yasa dışı işletilen 300'den fazla eczane kapatıldı - Son Dakika
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