Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi öldü

09.05.2022 01:25
Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi öldü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Abia eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın güneydoğusundaki Abia eyaletinde yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Abia eyaletinin Uzuaku bölesinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Nijerya'nın Rivers ve İmo eyaletlerinin sınırında 22 Nisan'da da yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 109 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi öldü - Son Dakika
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